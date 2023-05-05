  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin Ukrayna krizinde Rusya'yı işaret etti: Krizi için ''eşgüdüm'' formülü! Stratejik tavır almaya başladılar, kararı aldılar

Türkiye'de yeni bir boru hattı kuruldu! Petrol kuyusu 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüne sahip! Petrol rezervi keşfi

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bundan sonra o bölge zenginlikle anılacak!

DSÖ koronavirüsle ilgili dünyayı ilgilendiren gelişmeyi duyurdu

Organize suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

ABD’den Türkiye ile ilgili alçak plan! Harekete geçtiler

Bakir İzetbegoviç'ten flaş çağrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verin

Araç sahipleri dikkat! Araba almak isteyenlere müjde var, açıklandı: Türkiye'de fiyatlar düştü! O rakam bakın ne

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'a saldıranların iki yüzlülüğünü anlattı!

Hande Fırat, “Maalesef” deyip duyurdu
Gündem İşte bir dakikada Yeni Zigana Tüneli!
Gündem

İşte bir dakikada Yeni Zigana Tüneli!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:15:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılan Yeni Zigana Tüneli, zaman ve yakıttan yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacak olması yönüyle sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Trabzon-Gümüşhane güzergahında dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan 14,5 kilometrelik tünelden ilk kez geçen sürücüler, korkusuz ve güvenle seyahat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni Zigana Tüneli, kameralara ise böyle yansıdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23