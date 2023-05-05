İşte bir dakikada Yeni Zigana Tüneli!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılan Yeni Zigana Tüneli, zaman ve yakıttan yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacak olması yönüyle sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Trabzon-Gümüşhane güzergahında dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan 14,5 kilometrelik tünelden ilk kez geçen sürücüler, korkusuz ve güvenle seyahat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Yeni Zigana Tüneli, kameralara ise böyle yansıdı.