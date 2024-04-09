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Kadın - Aile İşte, bayram temizliğinin püf noktaları
Kadın - Aile

İşte, bayram temizliğinin püf noktaları

Yeniakit Publisher
2024-04-09 13:06:00 -
İşte, bayram temizliğinin püf noktaları

Bayram sebebiyle pek çok hanım, temizlik için kolları sıvadı. Uzmanlar, temizlik yaparken uygulanması gerekenleri tek tek sıraladı.

Bahar temizliği ile birleşen bayram temizliği içinde bulunduğumuz Ramazan’da zorlayıcı olabilir. Uzmanlar temizlik yaparken belli bir düzen içinde çalışmayı ve ara vermeyi öneriyor Ayrıca ortamda toz uçmasına bile izin vermeyen sulu sistem süpürgeler derin temizlik için işinizi kolaylaştırabilir.

Uzmanlar etkisi uzun sürecek, kişiyi zorlamayacak bir bayram temizliğinin püf noktalarını şu şekilde sıraladı:

Temizliğe dağınıklığı toplamakla başlayın,

Derin temizlik yapıyorsanız dolap içlerini unutmayın,

Odada önce perdeleri söküp yıkamaya atın, ardından camları silin Bu arada evi de havalandırmış olursunuz.
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Sonra kirli yatak örtüsü, çarşaf ve yastık kılıflarını çıkarın. Yataklarınızı sulu sistem temizlik robotu ile süpürerek içine sinen ev tozu akarlarını temizleyin. Böylece bayram temizliği sonrası rahat bir uyku garanti olacak.

Evde toz tutan eşyalar aynı zamanda ev alerjik şikayetlere yol açar. Oyuncak, kilim, halı gibi ev eşya ve aksesuarlarını yıkayıp kaldırmanız hijyen açısından doğru olacaktır. Kullanılmayan pelüş oyuncakları hava geçirmeyen plastik torbalara koyarak vakumlayıp kaldırabilirsiniz. Böylece depolama alanınızda daha az yer tutacaktır.

Temizlikte kullanacağınız süpürge önemlidir. Ortamdan aldığı tozun bir kısmını tekrar havaya veren süpürgeler bahar aylarında zaten çoğalan alerji şikayetlerinin daha da artmasına ve tozun eve yayılmasına yol açabilir. Bu yüzden tozu, alerjenleri ve ev tozu akarlarını suya hapseden, çekiş gücü yüksek, tozu suya hapseden temizlik robotlarını tercih edin. Bu süpürgeler her zaman kazandırır hem de tozun ortamda dolaşmasına izin vermez.

Evinizi önce süpürün, sonra toz alın, ardından silin. Bu sıralama işinizi kolaylaştıracaktır.

Halı ve koltuk yıkayacaksanız iyice kuruduğundan emin olun. Islak kalan halı ve koltuklar iyi kurumazsa, bakteri üretip koku yapabilir.

Mutfak temizliğinin ardından en son banyo ve tuvaleti temizleyin ve temizlikte kullandığınız bezleri yıkamaya alın.

Kullandığınız deterjanların kimyasal içermemesine özen gösterin. Evinizin havasını değiştirmek için portakal, limon, lavanta gibi doğal aromalardan yararlanın. Robotunuzun su haznesine birkaç damla koku eklerseniz aynı işi görecektir.

Temizlik robotları ile yapılan derin temizlik ortama toz bırakmadığı için bayram boyunca yeniden temizlik yapmaya ihtiyaç duymayacak, zamanı kendinize ayırabileceksiniz.

Temizli yaparken ara vermeyi ve dinlenmeyi unutmayın.”

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