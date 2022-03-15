İşte anksiyetenin 10 fiziksel belirtisi

Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamda kaygı duymak her ne kadar normal olsa da, dozunda bir aşırılık mevcutsa o zaman tıbbi bir hastalıktan söz edilebilir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku vardır. Panik atak krizleriyle de kendini gösterebilir. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktivitelerin süregelmesini sekteye uğratır. Kontrol edilmesi ve yönetilmesi zor olduğu gibi, zaman öngörüsünde de bulunulamamaktadır. Bu halin belirtileri çocukluk, gençlik yıllarında başlayıp yetişkinliğe kadar devam edebilmektedir. Yetişkinlik döneminin ardından azalma eğilimindedir.

Endişeli bir dünya görüşüne sahiptir

Bazen kaygı, artık yalnızca günlük zorluklara verilen bir tepki değil, bir kişilik özelliği, bir varoluş biçimi haline gelir. Kişi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak her zaman en kötüsünü öngören, endişeli bir dünya görüşüne sahiptir.

Bu nedenle endişeli kişilikler sürekli bir beklenti içindedir: Bu insanlar her zaman en kötünün olası veya en azından makul olduğunu düşünme eğilimindedir ve daha sonra düşündükleri zorluklardan kaçınmak için kendilerini maksimum önlemle çevrelerler. En küçük günlük olay böylece karmaşık bir mesele haline gelebilir.

Günlük yaşamın önemli veya önemsiz tüm sorunları büyütülebilir ve endişeli kişiyi daha da endişelendirebilir. Bu günlük olaylar arasında tatil zamanı, ulaşımdaki gecikmeler, gelecek veya sağlıkla ilgili endişeler gibi kontrol edilemeyen veya öngörülemeyen tüm olaylar ve hatta çocuğunun okulda kötü bir not alması gibi daha zararsız olaylar yer alır.

Endişeli bir çalışan daha başarılı işlere imza atabilir

Endişeli olmak çoğu zaman vücut üzerinde olumsuz durumlara neden olur. Anksiyete, yaşam kalitesini düşüren kalıcı gerginliğe neden olur. Ancak, endişeli olmak sadece dezavantajlara sahip değildir. Yanlış gidebilecek her şeye karşı aşırı uyanıklık ve alınan önlemlerin fazlalığı sayesinde, endişeli konu belirli alanlarda daha verimli olabilir. Örneğin, her zaman iyi şeyler yapmakla ve sorunları öngörmekle ilgilenen endişeli bir çalışan daha başarılı işlere imza atabilir. Ancak endişeli insanlar, bu sürekli çabaların bedelini çoğu zaman yaşam kalitelerinin düşmesine neden olan kalıcı bir gerilimle pahalıya öderler. Bu, özellikle kaygının patolojik hale geldiği durumlarda geçerlidir.

Anksiyetenin 10 fiziksel belirtisi

Anksiyete, psikolojik olduğu kadar fiziksel sorunları da beraberinde getirir. İşte anksiyetenin en yaygın 10 fiziksel belirtisi.

Kalp Hızının Artması

Genellikle anksiyete durumunda kalp çarpıntısı veya taşikardi görülür. Bunun nedeni, kalp atış hızını artıran maddeler salgılayan adrenal bezlerdir. Gerçek veya hayali bir potansiyel tehlike karşısında tüm vücut teyakkuz haline geçer.

Nefes Alma Zorluğu

Panik atak ve anksiyete ataklarında boğulma ve solunum tıkanıklığı hissine kadar varan bir baskı hissi sıklıkla görülür. Göğüs ağrıları genellikle bununla ilişkilidir, bu da anksiyeteyi besler çünkü bu ağrılar kalp krizini anımsatabilir.

Titreme

Önemli bir endişe durumunda titremeler, kas seğirmeleri ve hatta kontrolsüz spazmlar ortaya çıkabilir. Bunlar hızlı nefes alıp vermenin (hiperventilasyon) sonucudur. Hiperventilasyon, kan pH'ında bir değişiklik ve baş dönmesi, çarpıntı ve titreme gibi belirtilerle birlikte kandaki özellikle oksijen seviyesinde artış ve karbondioksitte bir düşüş ile gazların oranlarında bir değişiklik meydana getirir.

Karıncalanma

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma, yoğun stres dönemlerinde yaygındır. Ekstremite seviyesinde kanda karbondioksit birikmesinden kaynaklanırlar. Potansiyel tehlikeye tepki olarak fiziksel bir durumdur. Bu karıncalanma ve uyuşukluk hissinin kaybolduğunu görmek için eklemleri hareket ettirmek gerekir.

Kaşıntı

Psikolojik durumlar vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntıya neden olabilir. Önlenemez bir kaşıma dürtüsü, anksiyete ataklarında ortaya çıkabilir. Egzama bu nedenle sıklıkla kronik veya akut stresle bağlantılıdır.

Kulak Çınlaması

Kulaklarda çınlama veya uğultu (tinnitus), duyu hücreleri tarafından üretilen ve olmadığında işitsel korteks tarafından gürültü olarak analiz edilen paraziter mesajlardır. Stres gibi çeşitli faktörler sinir sisteminin dengesizliğine neden olarak bu tür durumlara yol açabilir. Bu, bazı insanların özellikle endişeli veya yorgun olduklarında sadece ara sıra kulak çınlamalarından rahatsız olmalarının nedenidir.

Sindirim Problemleri

Bağırsak ikinci beyn olarak bilinir. Bu nedenle stresliyken sindirim sorunları oldukça yaygın olarak görülür. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal veya tersine kabızlık anksiyete bozukluklarında ortaya çıkabilir.

Soluk Cilt

Anksiyetenin etkisiyle kan, savunma veya kaçma durumunda ihtiyaç duydukları tüm enerjiyi sağlamak için kaslara yönlendirilir. Ancak soluk cildin aksine, artan vücut ısısı nedeniyle kızarıklık da görülebilir.

Terleme ve Sıcak Basmaları

Anksiyete dönemlerinde vücut, kaçmaya veya savaşmaya hazırlanmak için ısınır. Bu ısınmanın bir sonucu olarak, soğuk terleme olarak da adlandırılan önemli bir terleme meydana gelir. Vücut ısısını düşürmeyi ve yeniden dengelemeyi amaçlarlar.

Yoğun Korku

Psikolojik düzeyde yoğun korku ve sıkıntının eşlik ettiği bir kafa karışıklığı hissi yaşamak mümkündür. Anksiyete yaşayan kişi öleceğine, delirme sürecinde olduğuna, hastalandığında veya çıldırdığına inanır.