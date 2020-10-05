  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşte Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasının satır araları!
Dünya

İşte Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasının satır araları!

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı ve Araştırmacı Yazar Agil Alesger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasının satır aralarını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:42:00 -
İşte Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasının satır araları!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Eylül'den sonra ikinci Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Aliyev'in konuşması, birçok noktada tedirginlikleri ortadan kaldırmakla beraber Karabağ'ın geleceği ile ilgili de önemli ipuçları verdi.

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı ve Araştırmacı Yazar Agil Alesger, Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasının satır aralarını yazdı.

Alesger, Aliyev'in öncelikle halkın “AGİT veya büyük devletlerin dayatması ile savaş duracak” tedirginliğini net bir şekilde ortadan kaldırdığını ifade etti.

Aliyev'in 30 sene beklediklerini, bundan sonra beklemeye ise sabırlarının kalmadığını söylediğine işaret eden Alesger, Aliyev'in “Bizim savaşı durdurmamız karşı tarafın güçlenmesine, bize saldırmasına fırsat vermek olur” diyerek, kısa zamanda ateşkes olabileceği ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtti.

İşte Alesger'in konu ile ilgili yazısının devamı:

Cumhurbaşkanı Aliyev “benim tek şartım topraklarımızı hemen terk etmeleridir” diyerek, savaşın bitmesi için Paşinyan önünde kesin şartlar sıraladı:

* Ermenistan ordusu Azerbaycan'ı tamamen terk etmeli;

* Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımalı;

* Paşinyan, Azerbaycan halkından özür dilemeli;

* Ermenistan, öz kuvvetlerini Azerbaycan arazisinden çekmesi için bir zaman çizelgesi vermeli. 

Aliyev, Ermeni Başbakan'ın kaç günden beri telefonda asılı kalmasına da değinerek, “Ben kimseyi aramadım. Görüşmelerim oldu, ama arayan hep onlardı” diyerek, müzakereler konusunda yıllardır konuşulanları da anlattı. Cumhurbaşkanı, savaşın olmaması için tüm müzakarelerde konuşulan formatlarda Azerbaycan'ın barışcıl tavır sergilemesine rağmen Ermenistan'ın bu muzakereleri sabote ettiğini, AGİT'in Minsk Grubunun da Ermenistan'ın işine gelen politika izlediğini belirtti: “AGİT bir defa da olsa, Ermenistan'ın suçlarına dokunmadı. Şimdi de yapmasınlar. Bizi itham edenler gidip aynaya baksınlar."

Savaşın Cebrayıl ile bitmeyeceğini açık şekilde belirten Aliyev, diğer göçmenlere de müjdeyi verdi: “Karabağ bizimdir, o topraklara dönüyoruz ve döneceğiz!”

Aliyev'in konuşmasında Şuşa ayrı bir bölümdü. Paşinyan'ın Şuşa'da yaptıkları, sözde rejimin bu şehri başkent ilan etmesine tekrar-tekrar atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Şuşa'yı size verebileceğimizi mi düşündünüz? Sizin murdarladığınız Şuşa'yı işgalden kurtaracağız” gibi net bir mesaj verdi. Paşinyan'ın sözde rejimin “başkan”ının and içme merasiminde Yallı (Azeri halk dansı) oynamasını da hatırlatan Cumhurbaşkanı “Paşinyan gidip Şuşa'da dans ediyor ve düşünüyor ki, biz bununla barışacağız. Hayır. Barışmayacağız! Ne onunla, ne de sözde rejimin parlamentosunun Şuşa'ya taşımasıyla barışmayacağız. Bu bize hakarettir. Şimdi de aynısını yapsınlar, bakalım. Şimdi yalnız cenaze merasimi yapabilirler."

İlham Aliyev, işgal altında olan bölgelerde tarihi yerlerin, camilerin ahıra çevrilmesine de ayrı bir parantez açarak, “Biz tüm şehirlerimizi restore edeceğiz, oralardakı camilerimizi de” dedi.

Ermenistan Başbakanı'nın uluslararası tüm kuralları çiğnediğini, Suriye'den, Lübnan'dan Ermeni göçmenleri Karabağ'a yerleştirdiğini söyleyen Aliyev, bunun zaten müzakerelere balta vurduğunu, özellikle Paşinyan'ın bir sene önce “Karabağ Ermenistandır” diyerek, müzakere formatını bitirdiğini söyledi.  

Konuşmasının sonunda Aliyev bir kez “biz uzun yıllar sulh yolu ile topraklarımızı azad etmek istedik. Ama şimdi güç yolu ile topraklarımızı azad edeceğiz” diyerek, Azerbaycan topraklarında anti-terör operasyonlarını durdurmayacaklarını belirtti. 

Kısacası, Aliyev Karabağ'ın bir bütün olarak azad edilmedikçe durulmayacağını, sonuna kadar savaşılacağını belirtti. Kendi toprağı uğrunda mücadele için izin yerinin yalnız Azerbaycan halkı olduğunu, milletten aldığı mesajla da sonuna kadar gidileceğini, bu işten yalnız Ermenistan'ın zararlı çıkacağını net bir şekilde ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay