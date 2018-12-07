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İşte Ali Koç'un istediği teknik adam! Efsane isim...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, Arsenal'den sonra takım çalıştırmayan efsane teknik direktör Arsene Wenger'i istediği öne sürüldü.

07 Aralık 2018 Cuma 10:29
İşte Ali Koç'un istediği teknik adam! Efsane isim...

Fenerbahçe teknik direktör konusunda sağ gösterip sol vuracak... Son zamanlarda gündem Ersun Yanal’la yapılan görüşmeyle çalkalanırken asıl hedefin başka olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi ve Ersun Yanal’ın birçok noktada uyuşmazlığı var. Sarı-Lacivertli yönetim, uzun hedefli projelerini hayata geçirmek için yabancı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına katılmayan ve İngiltere’de bulunan Başkan Ali Koç, hedeflerini yabancı bir hocayla gerçekleştireceğine inanıyor.

En güçlü aday Arsene Wenger

Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç’la iyi ilişkileri olan Arsene Wenger’in ismi kulislerde geçiyor. Arsenal’den sonra kulüp çalıştırmayan Arsene Wenger’in Fenerbahçe’de çalışmak istediğiyle ilgili de net bir bilgi yok. Ancak Koç ve Comolli’nin arzuladığı isim Arsene Wenger. Kulübün felsefe değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünen Başkan Koç’un yine İngiltere’den alternatifleri de var. Başkan Ali Koç’un ‘Camiaya sesleniş’ten önce yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

Ersun Yanal’a ulaşılamıyor

8 Aralık’ta Kuşadası’nda bir panele katılacak deneyimli çalıştırıcı Ersun Yanal’ın da telefonlarına ulaşılamıyor. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Ersun Yanal ismine sıcak bakmadığı da biliniyor. Taraftarların yoğunErsun Yanal isteği karşısında da Başkan Ali Koç, gönülleri kırmak istemiyor. Ancak bu ay gerçekleşecek ‘Camiaya sesleniş’ programında daErsun Yanal konusu hakkında da detaylı bir açıklama yapması kuvvetle muhtemel.

(Akşam)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:29
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Arsene Wenger
  5. Ali Koç
  6. Fenerbahçe yeni teknik direktörü
  7. Süper Lig

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