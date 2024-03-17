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Gündem İşte aldığı oy sayısı! Bahçeli 11. Kez Genel Başkan
Gündem

İşte aldığı oy sayısı! Bahçeli 11. Kez Genel Başkan

Yeniakit Publisher
2024-03-17 13:58:00 - 2024-03-17 14:00:00

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamı alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi yaklaşık bir saat önce başlamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Devlet Bahçeli’nin yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu. Salonda hazır bulunan bin 295 delegenin oyunun tamamını alan Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli böylece 11. kez MHP Genel Başkanı oldu.

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