İşte adım adım operasyonun detayları! CHP Atatürkçülerden temizlenmiştir

Hasan Üstün Yeniakit.com.tr

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan sonra en önemli projelerden biri olduğuna dair kanaatler gittikçe pekişiyor.

Sol Kemalist Politikacılardan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, ABD gazetesine yazı yazan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözünü verdiğinin altını çizerek, “Bu ABD’ye eşbaşkanlık başvurusudur” demişti. Yücel bu sözleriyle “İmamoğlu projesi”ne göndermede bulunmuştu.

Konuya farklı açıdan yaklaşan Gazeteci Yazar Markar Eseyan da CHP’nin Deniz Baykal’ın tasfiye edilmesinden bu yana bir operasyon geçirdiğini yazdı.

CHP Atatürkçülerden hatta kemalistlerden bile temizlenmiştir

Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’lilerin Ordu’da sergiledikleri ve vatandaşlar tarafından “vandallık” olarak nitelendirilen tutuma dikkat çeken Markar Eseyan, “Günün sonunda karakol/VİP basan, devletin valisine çok affedersiniz 'it' diye küfreden, ağzından ilaç için PKK ve FETÖ’ye tek laf çıkmayan bir projeye muhtaç hale gelinmiştir. CHP Atatürkçülerden, hatta Kemalistlerden bile temizlenmiştir. CHP adım adım marjinal bir mezhep partisine dönüştürülmüş, bu arada seçmenlerini de marjinalleştirmiş, Erdoğan karşısında her şeye sarılacak şekilde sinir krizi eşiğine getirilmişlerdir.” İfadelerini kullandı.

En aşağılık darbe türlerinden!

Siyasete müdahalelere dikkat çeken Eseyan, Akşam’daki yazısına şöyle devam etti:

“Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 1994 yerel seçimlerini baz alırsak, ülkenin seçkinlerinin bu siyasi harekete verdikleri iki tür cevap/tepkiden bahsedebiliriz. İlki gayrimeşru, ikincisi ise siyasi/meşru olandır şüphesiz.

Birinci tür tepkiye örnek öncelikle 28 Şubat Postmodern Darbesi’dir. Görülebilecek en aşağılık darbe türlerindendir. Sadece cunta değil, üniversiteler, sendikalar dahil iş dünyası kuruluşları, boy boy STK’lar ve şüphesiz medya bu iğrenç işte başrol için çekişmişlerdir. Sonrasında AK Parti dönemi başlamış, ‘zinde güçler’ de hareketlenmiştir. Bayrak mitingleri, darbe planları, 367 krizi, 27 Nisan asker muhtırası, yüksek yargı muhtıraları gibi sayısız örnek saymak mümkündür.

İkinci hat, yani meşru/siyasi tepki kulvarı daha zayıf bir hikâyeye sahiptir. CHP’ye 2010’a kadar Baykal zihniyeti hakimdir ki, bu zevat 27 Nisan muhtırasına olumlu yaklaşıp, 2007’de AK Parti adayına ‘Oldurtmayız’ diye el kol sallamıştır.

2010 Baykal’a kaset operasyonu ile CHP Atatürkçülerden, hatta Kemalistlerden bile temizlenmiştir. CHP adım adım marjinal bir mezhep partisine dönüştürülmüş, bu arada seçmenlerini de marjinalleştirmiş, Erdoğan karşısında her şeye sarılacak şekilde sinir krizi eşiğine getirilmişlerdir.

Günün sonunda karakol/VİP basan, devletin valisine çok affedersiniz “it” diye küfreden, ağzından ilaç için PKK ve FETÖ’ye tek laf çıkmayan bir projeye muhtaç hale gelinmiştir."

PKK ve FETÖ ile İttifak!

Eseyan, “Türkiye ittifakı”na dikkat çektiği yazısında İmamoğlu'nun bir “proje aday” olduğunu şu satırlarla ima etti:

“Türkiye büyük devlet olacaksa, siyasetine ve kurumlarına ameliyat yaptırtmayan bir ülke olmalıdır. Türkiye büyük devlet olacaksa, Batıcıların ve muhafazakarların bir arada yaşamaya, yurtseverlik üst kimliğinde birleşmeye, eşit olmayı hazmetmeye, birbirinin yaşam biçimini tehdit görmemelerine ihtiyaç vardır. Bu büyük toplumsal uzlaşıyı başarmak zorundayız. Türkiye İttifakı fikri işte budur. Ama bu ittifak, dizayn edilmiş siyasetle, proje aktörlerle, PKK ile FETÖ ile değil, milletimizin tüm parçalarıyla yapılacaktır.”