İşte Abdullah Yeğin'in Erdoğan ile yaptığı Ayasofya görüşmesi! ‘Gerekirse bizzat ben…’

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebelerinden rahmetli Abdullah Yeğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ayasofya Camii'ne ilişkin olan anılarını anlattığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ben üç tane baş vekil gördüm şuana kadar. Birincisi Adnan Menderes ikincisi Turgut Özal üçüncüsü ise bu." ifadelerini kullanan Yeğin, "Bu adam Müslüman mı? Müslüman. İslamiyet'e aykırı birşey yapıyor mu? İslamiyet'i bütün kuvvetiyle desteklemek istiyor mu? Biz Müslüman mıyız? Müslümanız. Öyleyse biz böyle Müslümanları desteklemeliyiz. Bu siyaset değildir bu dinimizin icabıdır. Üstadımız Adnan Menderes'i nasıl desteklediyse biz de bunu onun için destekliyoruz." dedi.

"Gerekirse bizzat namazı ben kıldıracağım"

Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin Ayasofya Camii 86 yıllık hasretin ardından yeniden ibadete açıldı.

Tarihi karar sonrası sosyal medyada yeniden gündeme gelen Abdullah Yeğin'in o konuşmasında Erdoğan'ın 'Gerekirse ben gideceğim bizzat namazı ben kıldıracağım' dediğini aktarıyor.

İşte Yeğin'in konuyla ilgili o sözleri:

"Diyorlar; 'Efendim Ayasofya açılmadı'. Biz Ayasofya'nın açıklamasını kendisine söyledik. Beraber üstadımızın mektubunu okuduk. Dedi ki: 'Acele etmeyin, biz umumi duruma göre hareket ediyoruz. Olacak inşallah.'

Kaç yerde de konuşma yaptı. 'Gerekirse ben gideceğim bizzat namazı ben kıldıracağım' dedi. Ve buna benzer çok konuşmalar yaptı. Kim ne dediyse 'inşallah' diyor. 'Açacağız zamanı var' diyor"