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İşte Abdullah Avcı'nın yeni sezon öncesi ilk transferi!

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Medipol Başakşehir, TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'yı gündemine aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
İşte Abdullah Avcı'nın yeni sezon öncesi ilk transferi!

İzmir temsilcisinden 2016-2017 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon euro bonservisle İtalyan devi Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı Barış Alıcı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Tam 10 yıldır aynı çatı altında yer alan Kerim Alıcı ile Barış Alıcı kardeşler, Altınordu'nun vazgeçilmez ikilisi oldu.  Kerim, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezonu kapatsa da, gelecek sezon için takımının en önemli silahlarından birisi olacak.

Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
  1. İzmir
  2. Abdullah Avcı
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir
  5. Barış Alıcı
  6. Altınordu
  7. TFF 1. Lig

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