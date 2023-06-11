İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...
İzmir'in Alaçatı ilçesinde "Mano del Sol" adlı işletmeye bir kadın başörtüsü sebebi ile alınmadı.
İzmir'de başörtülü bir kadın Alaçatı'daki mekana alınmadı.
Başörtülü kadın o anları amatör kamerasıyla kaydetti.
Kadının giyim-kuşamı sebebi ile kabul edilmediği mekana sosyal medyada tepki yağdı.
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