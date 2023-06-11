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Sosyal Medya İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...
Sosyal Medya

İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...

Yeniakit Publisher
2023-06-11 22:07:00 - 2023-06-11 22:17:42

İzmir'in Alaçatı ilçesinde "Mano del Sol" adlı işletmeye bir kadın başörtüsü sebebi ile alınmadı.

İzmir'de başörtülü bir kadın Alaçatı'daki mekana alınmadı.

Başörtülü kadın o anları amatör kamerasıyla kaydetti.

Kadının giyim-kuşamı sebebi ile kabul edilmediği mekana sosyal medyada tepki yağdı.

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