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Aktüel İstanbul'un o ilçelerine su kesintisi
Aktüel

İstanbul'un o ilçelerine su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 18:02:00 -
İstanbul'un o ilçelerine su kesintisi

Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

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