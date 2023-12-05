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Gündem İstanbul’un, medyaya ev sahipliği de yapan o binası artık yok: YIKILDI
Gündem

İstanbul’un, medyaya ev sahipliği de yapan o binası artık yok: YIKILDI

Yeniakit Publisher
2023-12-05 18:02:00 -
İstanbul’un, medyaya ev sahipliği de yapan o binası artık yok: YIKILDI

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çukur, T harfi şeklindeki değişik mimari yapısından dolayı binaya gidip bilgi alanlar olduğunu belirtti.

 

İSTANBUL
Zeytinburnu’nda yapımı 1974’te tamamlanan eski Tercüman gazetesi binası deprem riskli olduğu gerekçesiyle yıkıldı.
Mimarlar Muhlis Tunca ve Günay Çilingiroğlu’nun tasarladığı Cevizlibağ D-100 kara yolu kenarındaki “Tercüman Gazetesi Matbaa ve Yönetim Tesisleri” (Tercüman Binası) son dönemde “TOYA Plaza” adını aldı.
Toplam 49 yıllık bina, Tercüman gazetesinin yanı sıra son dönemde Anadolu Ajansı (AA) ile Basın İlan Kurumu gibi çok sayıda kuruma da ev sahipliği yaptı.
İkonik yapısıyla dikkati çeken 19 bin 344 metrekarelik 5 katlı bina, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, yıkılan binaya ilişkin anıları ve düşüncelerini içeren paylaşımlar da yapıldı.

-”İstanbul’un en tanınmış binalarından biri”

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çukur, 28 yıldır mahallede yaşadığını söyledi.
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Bina ile ilgili anılarını anlatan Çukur, “Tercüman gazetesiyle bilinen bina, ikonik, İstanbul’un en tanınmış binalarından biri. T harfi şeklinde yapılmıştır. 1972 yılında yapımına başlamış 1974 yılında tamamlanmıştır. Mahalle için istihdam olarak büyük bir katkı sunmuştur. Başta kadınlar olmak üzere birçok vatandaşımız bu binadan emekli olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Çukur, T harfi şeklindeki değişik mimari yapısından dolayı binaya gidip bilgi alanlar olduğunu belirtti.

Binanın yıkılmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Çukur, çocukken merak edip izinle binadan içeri girdiklerini ve burayı gezdiklerini sözlerine ekledi.

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