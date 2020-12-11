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Gündem İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!
Gündem

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!

İstanbul Mecidiyeköy’de poligona gelen erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle başına tek el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:46:00 -
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!

İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mecidiye Kuyu Sokak üzerindeki bir poligonda erkek bir şahıs başına tek el eteş ederek intihar etmek istedi.

Kanlar içinde yere yığıldı

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde poligona gelen erkek bir şahıs tabanca alarak girişe geldi. Şahıs burada henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tabancayla başına tek el ateş etti. İçeridekilerin gözü önünde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde kalan şahıs yere yığıldı. Poligondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan şahsın ameliyata alındığı öğrenildi.

Görgü tanıkları emniyete götürüldü

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de poligondakilerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise poligonda bir süre inceleme yaptı. Olaya şahit olan bir kişi ve poligon çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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