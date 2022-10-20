İstanbul’un değil ikbalinin peşinde

Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeçmeyen ve 6’lı masadan işaret bekleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İstanbullunun parasıyla ulufe dağıtıyor. Kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolu yapmayan, Levazım tüneli inşaatını durduran ve metro tünellerini hafriyatla dolduran İmamoğlu, İstanbul’a vermediği hizmeti İBB kesesinden Anadolu’ya taşıyor.

Ekrem ulufe dağıtıyor

İstanbullulara ait İBB kesesinden dağıtılan o hibelerden bazıları:

Geçtiğimiz yıl temeli atılan ve yarın açılışı yapılacak olan Divriği Otogarı’nın tüm masrafları, Kardeş Belediye olan İBB tarafından karşılandığı ifade edildi.

İstanbul genelinde 962 muhtara akıllı telefon dağıtan İmamoğlu, İP yönetimindeki Çorum Sungurlu Belediyesine minibüs bağışladı.

Hastane yolunu para olmadığı gerekçesiyle yapmayan Ekrem İmamoğlu, seçimden önce verdiği sözü tutarak Çanakkale’ye bağlı CHP’li Ayvacık Belediyesine halk otobüsü verdi.

İmamoğlu yönetimi, belediye hizmetlerinde kullanmak üzere Eskipazar belediyesine, 15 adet çöp konteyneri, 10 dış cephe oturma bankı, 10 adet iç cephe oturma bankı, 20 Adet rögar kapak takımı, 1 adet masa tenisi, 3 adet tam korumalı itfaiye elbisesi hibe etti.

Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi’nin yönetimi AK Parti olmasına rağmen, CHP’li üyelerin talebini bahane eden İmamoğlu, ilçeye 45 kişilik ikinci el otobüs hibesinde bulundu.

Öğrencilere yönelik abonman indirimini veto eden İmamoğlu, Yozgat Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlara 27 bilgisayar desteğinde bulundu.

Gündemi İstanbul değil

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu’nun asıl gündeminin İstanbul olmadığını defalarca ifade ettik. Buralarda da görüldüğü üzere aslında İstanbul’u kullanarak kendi kişisel siyasi kariyeri için Türkiye genelinde siyasi çalışmalar yapmaktadır. İmamoğlu’nun gündeminde İstanbul yoktur, siyasi ikbali vardır.”

Hovardaca harcıyor

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şunları dile getirdi: “Göreve geldiği günden beri İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine zevk sefa peşinde koşan İmamoğlu, şehrin parasını hovardaca harcıyor. İstanbul’un ölüsüne, cenazesine sahip çıkmayan, taziye yemeğini iptal eden, metroları bile çalıştıramayarak perişan ettiği İstanbul’a dönüp bakmayan İmamoğlu siyasi ikbal uğruna diğer il ve ilçelere gövde gösterisi yapıyor. İstanbul’un kaynaklarını siyasi geleceği uğruna başka belediyelere gönderiyor. İstanbul’un ihtiyaçlarını görmüyor. Ekrem İstanbul’a düşman, dışarıya dost. Seçim döneminde yalvar yakar İstanbulludan oy alan, ‘İstanbul’un yeteri kadar kaynağı var, bunu İstanbullulara harcayacağım’ diyen sonra da dönüp ‘bizim paramız yok, bundan dolayı hizmet yapamıyoruz’ diye ağlayan adam İstanbul’un parasını siyasi geleceği için kullanıyor. Büyük camide dilenip küçük camide dağıtıyor. Bu İstanbul’a nankörlüktür. Derdi hizmet değil siyasi istikbalidir.”