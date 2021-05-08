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Dünya İstanbul'un adı da geçmişti... Kontrolden çıkan Çin roketinin düşeceği yer ve zaman ortaya çıktı!
Dünya

İstanbul'un adı da geçmişti... Kontrolden çıkan Çin roketinin düşeceği yer ve zaman ortaya çıktı!

Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde düşeceği yeri açıkladı. Öte yandan düşeceği yer olarak İstanbul'un adı da geçmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:06:00 - 2021-05-08 18:21:47
İstanbul'un adı da geçmişti... Kontrolden çıkan Çin roketinin düşeceği yer ve zaman ortaya çıktı!

Çin’in 29 Nisan’da uzaya gönderdiği roketin dünyada yol açtığı endişe devam ediyor.

Uzay istasyonu için yollanan ve ilk modülü taşıyan roket kontrolden çıkmasının ardından yörüngedeki düşüşünü sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

Çin'den ilk açıklama

Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.

Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü.

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Yorumlar

Milli ve yerli

Hastalığı yetmiyormuş gibi bir de roketi başımıza bela oldu
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