İstanbul’u 3 bölgeye ayırmışlar! FETÖ'nün yeni şifreleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün ‘güncel yapılanmasına’ ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede FETÖ'nün kullandığı şifreli konuşmalar ve kodlamalar ortaya çıktı.

272 sayfalık iddianamede Fettoş yardakçılarının güncel yapılanması ile ilgili olarak gelen bilgiler doğrultusunda il seviyesindeki yapılanmanın “Şirket/Ova” olarak isimlendirildiği, yeni yapılanmanın İstanbul’da “İl İmamı/Hadimi”, “Erkek Eğitim Sorumlusu”, “Kadın Eğitim Sorumlusu”, “Finans Sorumlusu”, “Mağdur Aile Mesulü”, “İzdivaç Sorumlusu” ve “Sosyal Medya Sorumlusu” şeklinde düzenlendiği belirtildi. İddianamede ilçe seviyesinde yapılanmanın ise “Mağaza/Yayla” olarak isimlendirildiği, ilçe yapılanması genel sorumlusunun “İlçe İmamı/Hadimi” olduğu belirtildi.

İddianamede Fettoş için toplanılan paraların rehberler aracılığıyla ilde faaliyet yürüten hadimlere veya finans sorumlularına ulaştırıldığı, hadim olarak faaliyet yürüten şahısların farklı maskeleme yöntemleri kullanarak eski mütevelli heyeti üyesi şahıslar ile görüştüğü, finans sorumlusu şahsın ise yurtdışında bulunan şahıslardan para topladığı açıklandı. Toplanılan paralar ile yeni il yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların maaşlarının ödendiği, ayrıca FETÖ’nün çözülmeyi önlemek ve dayanışmayı arttırmak amacıyla adli işlem yapılmış, KHK'lar ile ihraç edilmiş, akrabası cezaevinde olan, mağdur olarak nitelendirdikleri ailelere “mağdur aile mesulü” tarafından para yardımında bulunulduğu, bu ailelerden çocuklarını örgütün eğitim yapılanmasına dahil edenlere ve örgütsel aidiyet duygusu içerisinde olanlar ile örgütün ilerleyen süreçte (cezaevinden çıktıktan sonra) kendisinden istifade edeceği şahısların ailelerine öncelik verildiği belirtildi.

İstanbul üçe ayrılmış

Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten “İstanbul Yapılanmasının” FETÖ tarafından Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı, bahse konu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri konusunda rapor düzenlendiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği açıklandı.

FETÖ mensuplarının aralarında haberleşme amacıyla bankalar üzerinden düşük miktarlı Havale/EFT gibi işlemler yaparak açıklaması üzerinden iletişim sağlamaya çalıştıkları belirtilen iddianamede, Ramazan ayında fitre ve zekat adı altında toplanacak paraların yurt dışına kaçacak şahıslara gönderilmesinin istenildiği belirtildi. FETÖ’nün bazı şifrelerine de yer verilen iddianamede “Yüzme Kursuna Yazılmak” ifadesinin yurt dışına çıkış, “Kurs Fiyatı” ifadesinin ise yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için kullanılan tabirler olduğu açıklandı. İddianamede ayrıca örgüt mensuplarının illegal olarak çıkışları iki bölgeden sağladıkları, ‘AŞAĞI’ olarak geçen bölgenin Ege olduğu, lüks tekne ve yatlarla da Ege’den illegal çıkışların sağlandığı, ‘YUKARI’ olarak geçen bölgenin ise Edirne ili olduğu, Edirne’den geçişlerde su seviyesini/debisini takip ettikleri kaydedildi.

FETÖ’nün güncel yapısı içerisinde faaliyet yürüten şahıslar arasında geçen konuşmalarda şifreli konuştukları da belirtilerek “Meyve” kodunun eğitim yapılanmasında güncel olarak evlerde kalan yahut evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler ve geçmişte yapılanmayla irtibatlı olup da halihazırda örgütü bilen tanıyan öğrencilere verildiği “Sebze” kodunun ise eğitim yapılanmasında güncel olarak evlerde kalan yahut evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler içinde yer alıp hizmeti (örgütü) tanımayan öğrenciler için kullanıldığı belirtildi.