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İstanbulspor'dan Fransız devine flaş transfer!

İstanbulspor forması altında milli takıma kadar yükselen Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Lille'e transfer oluyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:52
İstanbulspor'dan Fransız devine flaş transfer!

İstanbulspor, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in transferi için Ligue 1 ekiplerinden Lille ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYORDU

İstanbulspor ve Milli Takım'ın genç futbolcusu Mehmet Zeki Çelik’in transferde yeni adresi belli oldu. Genç sağ bekin adı transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor’la anılmıştı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu futbol kariyerini yurt dışında sürderecek. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, İstanbulspor’un genç savunmacısı Mehmet Zeki Çelik’le prensip anlaşmasına vardı.

Mehmet Zeki, geçen sezon İstanbulspor’da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki Çelik'in, Lille'e transferi gerçekleşmesi durumunda bonservis bedelinin %50'lik kısmı Bursaspor'a gidecek. (BeIN Sports)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:52
  1. Trabzon
  2. Bursa
  3. Mehmet Zeki Çelik
  4. İstanbulspor
  5. Lille

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