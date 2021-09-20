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Aktüel İstanbullunun İETT çilesi böyle görüntülendi
Aktüel

İstanbullunun İETT çilesi böyle görüntülendi

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk Şirinevler'de üst geçide uzandı. Vatandaşlar İETT otobüsüne binebilmek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:34:00 - 2021-09-20 14:34:59

CHP yönetimindeki İstanbul bu sabah, görenleri dehşete düşüren görüntülere sahne oldu. Toplu taşımada yaşanan yoğunluk şaşkınlığa uğrattı.

İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, Şirinevler'deki otobüs sırası üst geçide kadar uzandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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