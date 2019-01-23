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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

THY Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.30'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede yarın saat 17.45'den itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Olympiakos

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