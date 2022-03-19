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Aktüel İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı: Tedbirli olun
Aktüel

İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı: Tedbirli olun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kuvvetli kar yağışı için "tedbirli olun" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:49:00 -
İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı: Tedbirli olun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

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