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Gündem İstanbullular dikkat! İSKİ, 17 saat su kesintisi yaşanacak mahalleleri açıkladı
Gündem

İstanbullular dikkat! İSKİ, 17 saat su kesintisi yaşanacak mahalleleri açıkladı

İSKİ, 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahallelerin listesini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 13:01:00 -
İstanbullular dikkat! İSKİ, 17 saat su kesintisi yaşanacak mahalleleri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

17 saatlik kesinti kapsamında su alamayacak bölgeler:

Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.

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