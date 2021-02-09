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Yaşam İstanbullular dikkat! Hava sıcaklığı 20 derece düşecek
Yaşam

İstanbullular dikkat! Hava sıcaklığı 20 derece düşecek

İstanbul'da hava sıcaklıklarının cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 20 derece birden düşeceği, kentte kar yağışları görüleceği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:24:00 -
İstanbullular dikkat! Hava sıcaklığı 20 derece düşecek

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

5 gün daha sürecek

Hafta sonu yüksek basınç sistemini zayıflayacağını ve soğuk havanın etkili olacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Şubat ayında 8-9 derecelerde olması gereken sıcaklıklar bazı illerde 24-25 derecelere kadar çıktı. Peki bu sıcaklıklar nereden kaynaklanıyor? Üzerimizde yüksek basınç sistemi var. Yukarıdan gelmek isteyen alçak basınç sistemini buraya sokmuyor. Bu yüzden güneyden gelen akımlarla sıcaklıklar artıyor. Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye'nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor. Şiddetli sellerin, yağışların artması da, şubat ayında 25 derece sıcaklığı görmemiz de küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Hava sıcaklığı 20 derece düşecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise cumartesi akşam saatlerinde Trakya'dan soğuk hava dalgası geleceğini ve 20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşanacağını belirtti. Tek, "Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız" diye konuştu.

33 kente sarı, 31 kente turuncu uyarı

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında bugün için 33 kente sarı, 31 kente de turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul başta olmak üzere; Aydın, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Muğla, Ordu, Siirt, Tunceli, Van, Bayburt, Yalova, Şırnak, Trabzon, Tekirdağ, Sinop, Samsun, Rize, Muş, Manisa, İzmir, Gümüşhane, Bursa, Bingöl, Balıkesir, Artvin ve Ağrı için turuncu kodlu uyarı verildi.Ayrınca; Ankara, Bolu, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Düzce, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Burdur, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük için de sarı kodlu uyarı verildi.

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