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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak müsabaka sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Aralık 2018 Pazar 10:36
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 15.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. 

İşte kapatılacak yollar

Açıklamada, bu çerçevede saat 12.15'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:36
  1. Fenerbahçe Beko
  2. Darüşşafaka Tekfen
  3. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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