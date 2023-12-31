İstanbullular dikkat! Bu ilçeler karanlığa gömülecek
İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 ve 2 Ocak tarihlerinde Elektrikler kesilecek. İşte, kesintilerin yaşanacağı o ilçeler...
Bu kadın, Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de AK Parti’yi de çıldırtacak! Bu tam bir şımarıklık! ‘Oyun büyük yeğen' kafasına girip bu dolmayı yediler
Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir
AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan olay Süper Kupa yorumu: “Afedersiniz” deyip saydırdı da saydırdı! Yer yerinden oynayacak
Saadet Partisi’nden flaş “İstanbul” kararı! Bomba gelişmeyi tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Süper Kupa maçıyla ilgili o şok gerçek ortaya çıktı! Meğer bu yapılmış! Herkes “Bu nasıl iş” diye birbirine soruyor
Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yüzden komplekse kapılmış! “Prens Selman” detayı şok etti! Neler çıkıyor neler
İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 ve 2 Ocak tarihlerinde Elektrikler kesilecek. İşte, kesintilerin yaşanacağı o ilçeler...
Türkiye'nin gündemine oturan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline ilişkin dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Dün ‘Cumhuriyet ilkel..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23