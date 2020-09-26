İstanbullular açıklama bekliyor! ABD'li yazılım şirketinin CHP'li İBB'ye verdiği 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'la arasında imzalanan "5 Milyon dolarlık Hibe Anlaşması"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı ve ABD büyükelçisi arasında imzalanan "5milyon dolarlık Hibe Anlaşması İstanbul'un trafik sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin tüm kritik verilerinin 'ABD merkezli' bir yazılım şirketine verilmesi anlamına mı geliyor? Bu konuda İstanbullular açıklama bekliyor" ifadelerini kullandı.

"5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise hibe anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Amerika ve hibe mi? 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?" dedi.

Ne olmuştu?

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB İstanbul trafiğini rahatlatmak adına toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla yeni bir işbirliğine gidildiğini açıklamıştı.

İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, yaklaşık 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

"Yazılım Lisansı Hibe Desteği İmza Töreni" 22 Eylül 2020 tarihinde İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ınkatılımıyla İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleştirildi.