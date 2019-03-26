İstanbulkart'la seyahat! Binali Yıldırım mitinge metroyla gitti AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Ümraniye miting alanına gitmek için metro kullandı.

Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye metrosunu kullandı. İlk olarak,AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı. İstanbulkart'ı seyehat Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak, Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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