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İstanbulkart'la seyahat! Binali Yıldırım mitinge metroyla gitti

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Ümraniye miting alanına gitmek için metro kullandı.

26 Mart 2019 Salı 21:35
İstanbulkart'la seyahat! Binali Yıldırım mitinge metroyla gitti

Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye metrosunu kullandı.

İlk olarak,AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

İstanbulkart'ı seyehat

Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak, Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti.

Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:35
  1. İstanbulkart
  2. AK Parti
  3. Alemdağ Caddesi
  4. Binali Yıldırım
  5. Alemdağ

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