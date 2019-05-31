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İstanbulkart şimdi market alışverişlerinde de geçerli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında 10.01.2019 tarihinde imzalanan protokol ve entegrasyonu tamamlanan proje ile İstanbulkart’ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:29
İstanbulkart şimdi market alışverişlerinde de geçerli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM AŞ ile MİGROS işbirliğiyle hayata geçen proje ile birlikte; İstanbul’daki tüm Migros, Migros Jet ve 5M mağazalarından nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve TL yükleme işlemleri yapılabilecektir.

Migros mağazalarında 300 TL’ye kadar olan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilirken, mağazalarda kayıt ettirilen İstanbulkartlarla yapılan alışverişlerden puan kazanılabilecektir. Kazanılan puanlar İstanbulkart’ın geçtiği tüm İstanbulkart harcama noktalarında (toplu ulaşım, İBB Sosyal Tesisleri, Beltur kafeleri, yiyecek içecek otomatları, İspark otoparkları, bisiklet kiralama, iTaksi vb.) kullanılabilecektir. Hali hazırdaki Money Club üyeleri kartlarını İstanbulkartları ile eşleştirerek, Money kart yerine İstanbulkart kullanabileceklerdir.

Bu işbirliği ile Belbim, İstanbulkart’ı tüm İstanbullulara bir şehir yaşam kartı olarak sunarak kolay, hızlı ve güvenli ödeme olanağı ile konforu arttırmayı, şehir yaşamını kolaylaştırmayı ve katma değer oluşturacak yeni projelerle aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Belbim AŞ, yenilikçi projelerle ülkemize ve tüm İstanbullulara fayda sağlayacak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen İstanbulkart, Finansal Teknoloji (FinTech) altyapısında yerli ve milli yazılım kullanarak, ödeme sistemlerindeki dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla 18 milyon kullanıcısının gözde ödeme aracı olmaya devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:29
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