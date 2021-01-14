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Gündem İstanbulkart no nerede yazar? HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır?
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İstanbulkart no nerede yazar? HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart’ta HES kodu okutma zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlana genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu söz konusu. İstanbulkart HES kodu eşleştirmeleri 15 Ocak’a kadar yapılacak. HES kodu eşleştirmesi yapmayanlar 15 Ocak’tan sonra toplu taşımada kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart no nerede yazar, İstanbul Kart numarası öğrenme, İstanbul kart numarası nerede yazıyor, İbb kart numarası nerede yazar, İBB kart No öğrenme arama motoru üzerinden sıklıkla aranmakta.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:34:00 - 2021-01-14 16:34:36
İstanbulkart no nerede yazar? HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Öte yandan İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler toplu taşıma araçlarına binemeyecek. 

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. İstanbulkart üzerindeki kart numarası görünmüyor ne yapmalıyım?

HES kodu nasıl alınır?

E-devlet üzerinden HES kodu alma ve SMS üzerinden HES kodu seçeneklerinden biri üzerinden kod alınmakta. HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

Telefonla HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

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