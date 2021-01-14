İstanbulkart no nerede yazar? HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Öte yandan İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. İstanbulkart üzerindeki kart numarası görünmüyor ne yapmalıyım?

HES kodu nasıl alınır?

E-devlet üzerinden HES kodu alma ve SMS üzerinden HES kodu seçeneklerinden biri üzerinden kod alınmakta. HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

Telefonla HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.