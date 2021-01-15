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Yaşam İstanbulkart HES kodu yükle | Akbile nasıl HES yüklenir?
Yaşam

İstanbulkart HES kodu yükle | Akbile nasıl HES yüklenir?

HES kodu İstanbulkart eşleştir | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alana girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. Vatandaşların İstanbulkartları ile HES kodlarını eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, akbil ile HES kodu nasıl eşleştirilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:31:00 -
İstanbulkart HES kodu yükle | Akbile nasıl HES yüklenir?

İstanbulkart'a HES yükle | Koronavirüs salgını sebebiyle yaşamımıza HES kodu uygulaması girdi. Toplu ulaşımdan kamu kurum ve kuruluşlarına girişler sırasında HES kodu isteniyor. İstanbul'da 15 Ocak itibariyle toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki, HES ile İstanbulkart nereden nasıl eşleşir?

İstanbulkart HES kodu yükle | Akbile nasıl HES yüklenir?

İstanbulkartlarla HES kodlarını eşleştirme zorunluluğu bugün sona eriyor. Akbiline HES kodu yükleyemeyenler kartlarını kullanamayacak. Bu sebeple vatandaşların HES kodu ile İstanbulkartlarını eşleştirmeleri gerekiyor.

Öncelikle HES kodunuz yoksa HES kodu oluşturmanız gerekiyor. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e devlet ya da SMS ile oluşturabilirsiniz.

HES KODU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkart web sitesi üzerinden akbillerinizle HES kodunuzu eşleştirmeniz mümkün. İstanbulkart kişileştirme sayfasına giriş yapın. Ardından isim, soyisim, TC kimlik numarası ve HES kodu bilgilerinizi doldurun. Sözleşmeyi kabul edin ve kaydetme işlemini tamamlayın.

HES KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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