  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'dan uçakla Denizli'ye gelen 13 kişi karantinaya alındı
Aktüel

İstanbul'dan uçakla Denizli'ye gelen 13 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:00:11 -
İstanbul'dan uçakla Denizli'ye gelen 13 kişi karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - İstanbul'dan Denizli'ye uçakla gelen 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğunun tespiti üzerine, hastanın da arasında bulunduğu 13 yolcu karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı kadının, İstanbul'dan uçakla kente geldiği ihbarı üzerine, sağlık ekipleri harekete geçti.

Perona yanaşan uçağa gerekli tedbirleri alarak giren ekipler, Alman vatandaşı kadını izole ederek hastaneye götürdü.

Kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan yurt dışından gelince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan kadının, yakınlarının uyarısına rağmen uçağa bindiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı