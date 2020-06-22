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Gündem

İstanbul'dan skandal görüntüler! 'Bunu halka açıklamak zorundasınız'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç'e verildiğini bildirerek İSKİ'nin bunu İstanbul halkına açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:38:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç'e verildiğini bildirerek İBB iştiraki olan İSKİ'nin bunu İstanbul halkına açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

Birpınar, sosyal medya hesabından skandal görüntüleri paylaşarak şunları kaydetti:

"Haliç neden kirleniyor görün...! 20 Haziran 2020. Eminönü Galata Köprüsü yanı... Bu görüntülere alışmak istemiyoruz. Bu konuda kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç'e verilmesini İSKİ İstanbul halkına açıklamak zorundadır."

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