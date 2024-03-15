İstanbul'dan kaçan binlerce kişi bu şehre yerleşti!

En fazla göç alan ilçelerinden başında 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.

Ordu'nun en fazla göç verdiği ilk 10 il ise şu şekilde:

İstanbul (8 bin 22), Samsun (3 bin 163), Giresun (bin 984), Ankara (bin 896) ve Kocaeli (bin 5), Trabzon (893), İzmir (781), Tekirdağ (548), Antalya (531), Tokat (523).

Ordu'nun en fazla göç aldığı ilk 10 il ise şu şekilde:

İstanbul (18 bin 505), Samsun (3 bin 871), Ankara (2 bin 335), Kocaeli (bin 353), Giresun (bin 321), Tokat (bin 278), Malatya (874), Tekirdağ (839), Trabzon (817), İzmir (733)