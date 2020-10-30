  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor
Aktüel

İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:50:35 -
İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremdeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'..
Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!
Gündem

Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!

Magazin medyası tarafından 'ünlü' etiketi ile pohpohlanan isimlerden dizi oyuncusu Melisa Döngel, yeni bir skandalla gündeme geldi. Pandemi ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay