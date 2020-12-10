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Aktüel İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı
Aktüel

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:41:00 -
İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı

SAMSUN (AA) - İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında 27 yaşında şehit düşen Öztürk'ün baba ocağını ziyaret etti.

Daha sonra Öztürk'ün kabrini ziyaret eden ekipler, karanfil bıraktı.

Emniye Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Aralık 2016 günü Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak her daim olduğu gibi şehidimiz polis memuru Mustafa Öztürk'ün ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadık. Unutmadık, unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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