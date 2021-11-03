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Gündem İstanbul’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

İstanbul’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Beykoz’da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 07:47:00 -
İstanbul’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yenimahalle'deki Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi’nde kiracıyla mal sahibi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine mal sahibi S.E.H. tabancayla M.S.E. ve yanındakilere ateş etti.

M.S.E. hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan S.E.H. polisin çalışması sonucu yakalandı.

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