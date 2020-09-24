İstanbul'daki sarsıntı ile ilgili deprem uzmanından kritik uyarı

Saat 16:38 sularında, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Valilik bilgileri paylaştı

Yaşanan depremin ardından İstanbul Valiliği, AFAD'dan alınan verileri paylaştı. Valilik, saat 16.38'de Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Valilik, İstanbul'da da hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu. Konuyla ilgili deprem uzmanından da kritik bir açıklama geldi.

Deprem uzmanı Ercan'dan kritik uyarı

Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir kanalda canlı yayına bağlandı.

Deprem uzmanı, depremin beklenen 7 - 7.2'lik büyük depremin hangi fay kolunda olacağını gösterdiğini bildirdi.

İki kolda deprem beklentisinin bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, bunların Tekirdağ ve İstanbul kolu olduğunu belirtti.

"Öncü değil ama uyarıcı"

Ercan, 1912 senesinde 7.4 büyüklüğündeki depremin de bu kolda gerçekleştiğini anımsatarak, yaşanan bu sarsıntının öncü olmadığını ancak uyarıcı olduğunu bildirdi.

İstanbul'da büyük deprem bekleniyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada, Marmara Denizi'ndeki fay hattının kırılması durumunda 7.5’in üzerinde büyüklükte bir sarsıntı olacağını söylemiş, bu depremin gerçekleşmesi halinde İstanbul’da kırmızı tulumlu adamlar, itfaiye, polisler, ambulans gibi insanların yardıma koşabilecek pek çok kesimin afetzede olabileceğini bildirmişti.