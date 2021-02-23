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Gündem İstanbul'daki restoranlar için ilk adım
Gündem

İstanbul'daki restoranlar için ilk adım

İstanbul'daki kısıtlamaları gündemine alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:45:00 -
İstanbul'daki restoranlar için ilk adım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kısıtlamalar çerçevesinde kafe ve restoranların yeniden açılması yönünde ilk adımı bugün attı.

Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

 

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