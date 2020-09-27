  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı
Aktüel

İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:43:53 -
İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişiyi gasbedip darbederek dere yatağına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Görkem B., "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, Bahçelievler'de, 7 Temmuz'da 4 kişi tarafından gasbedilip darbedilerek dere yatağına atıldığını ifade eden Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun şikayeti üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Görkem B., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa ifade veren şüpheli Görkem B., Kürşat Ç. ve Serkan K.'nin mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek, Serkan K.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle müştekiyi daha önce uyardığını ve müştekinin olaydan önce kendilerine silahla ateş ettiğini öne sürdü.

Olay günü müştekinin maskesinden 4 paket uyuşturucunun yere düştüğünü, müştekiyi polise götürmek için arabaya bindirdiklerini ve kaçmaya çalıştığını savunan şüpheli Görkem B., şunları anlattı:

"Biz onu yakaladık. Arabaya bindirmeye çalışınca bize yumruk attı ve direndi. Hiçbirimizin yanında silah yoktu. Eşyalarını aldığımıza dair iddiaları kabul etmiyorum. Arabaya bindirmeye çalışırken müşteki Kürşat'a yumruk attı. Arbede sırasında müşteki dere kenarından aşağı düştü. Ben itmedim. Kürşat'ın telefonundan ambulansı ben aradım. Olay görüntüsünde 'At aşağı at' diye bağıran kişi Sinan'dır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Görkem K.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

- İki kişini hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, 22 Eylül'de şüpheli Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç. adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Eylül'deki itirazı üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince iki şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer şüpheliyi tespit çalışmaları da devam ediyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar
Dünya

Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar

Azerbaycan’ın dik duruşu karşısında korkan Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı