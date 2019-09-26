İstanbul'daki depremin ardından yaygara kopardılar! Ekrem İmamoğlu takımından fırsatçılık

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye 5,8 şiddetindeki İstanbul Depremi'nin şokunu yaşarken, Twitter'da da 'deprem' etiketi ile açılan hashtagh en çok konuşulan gündem oldu.

İstanbul Depremi'ne ilişkin yüzbinlerce tweet paylaşılırken, sapkın Adnan Oktarcılar, 'Neden Silivri' hashtagh'i ile paylaşım yaparak depremin sebebini, 'Adnan Oktar'a Silivri'de zulmedildiği için bu deprem bir uyarıdır.' saçmalığına dayandırdılar.

Sapkın Adnan Oktarcı'lardan deprem saçmalığı: "Neden Silivri" hashtag'i açtılar

'İmamoğlu'nu ekrana çıkartmadılar'

Twitter'da gündem olan bir başka konu da CHP'liler tarafından paylaşıldı. Her fırsatta televizyon ekranlarında boy gösteren, gazetelerde tam sayfa röportajları yayınlanan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'İmamoğlu' hashtagh'i ile etiketleyen paylaşımcılar, "Yaşanan İstanbul Depremi'nden sonra Ekrem İmamoğlu ekrana çıkartılmadı." iddiasını öne sürdü.