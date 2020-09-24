  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'daki depremde tedirgin eden benzerlik! Tam bir yıl önce...
Gündem

İstanbul'daki depremde tedirgin eden benzerlik! Tam bir yıl önce...

İstanbul’da bugün yaşanan 4,2’lik depremle geçtiğimiz sene Silivri açıklarında meydana gelen deprem arasındaki benzerlik dikkat çekti. 2 deprem arasında sadece 2 gün var.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:43:00 -
İstanbul'daki depremde tedirgin eden benzerlik! Tam bir yıl önce...

Marmara’da bugün meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 4,2 şiddetindeki deprem büyük panik meydana getirdi.

10 saniye süren depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak açıklanırken, AFAD 4.3 olarak belirtti.

Büyük korku meydana getiren deprem akıllara  2019 yılında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremi getirdi.

Bugün Marmara’da yaşanan deprem ile geçtiğimiz yılki deprem arasındaki benzerlik dikkat çekti.

İki deprem arasındaki tarih benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8’lik deprem meydana gelmişti. Depremde birçok bina ve tarihi yapı hasar görmüş sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti. Geçtiğimiz yıl İstanbullulara korku dolu günler yaşatan şiddetli depremin ardından 2020 yılında da 24 Eylül günü deprem yaşanması dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı