İstanbul'daki depremde tedirgin eden benzerlik! Tam bir yıl önce...

Marmara’da bugün meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 4,2 şiddetindeki deprem büyük panik meydana getirdi.

10 saniye süren depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak açıklanırken, AFAD 4.3 olarak belirtti.

Büyük korku meydana getiren deprem akıllara 2019 yılında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremi getirdi.

Bugün Marmara’da yaşanan deprem ile geçtiğimiz yılki deprem arasındaki benzerlik dikkat çekti.

İki deprem arasındaki tarih benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8’lik deprem meydana gelmişti. Depremde birçok bina ve tarihi yapı hasar görmüş sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti. Geçtiğimiz yıl İstanbullulara korku dolu günler yaşatan şiddetli depremin ardından 2020 yılında da 24 Eylül günü deprem yaşanması dikkat çekti.