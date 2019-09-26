İstanbul'daki deprem sonrası korkutan açıklama: Büyük depremi engellemez
İstanbul Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem oldu. Depremden sonra İstanbullular en çok, 'Bu deprem büyük depremin habercisi mi yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor' sorusunu merak ediyor. İşte uzmanında kritik açıklamalar...26 Eylül 2019 Perşembe 15:27
İstanbul'da Silivri açıklarında şiddetinde deprem oldu.
Depremin ardından İstanbullular, "Bu depremler beklenen büyük depremin habercisi mi, yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunun cevabını merak ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depremler logaritmik olarak değişirler. 4.5'lik depremlerden 30 tane olursa 5'lik depremi engeller. Dolayısıyla olan bir depremin büyük bir depremi engellemesi söz konusu değil. Bu iki önemli depremi dikkatle takip ediyoruz. Geleceğe yönelik net bir şeyler söylemek maalesef mümkün değil. Bunun arkasından bir süre daha deprem aktivitesi görülebilir. Ama bunu ancak bekleyerek görmek mümkün."
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