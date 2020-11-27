İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk olduğu gözlendi.

Dünyanın birçok ülkesinde kasım ayının son haftası indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiğini ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok firmanın yaptığı çeşitli kampanyalardan faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin içindeki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Üsküdar Acıbadem'deki bir alışveriş merkezinin içinde yemek yemek isteyen vatandaşlara, güvenlik görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarıda bulundu. Bazı vatandaşların ise yiyeceklerini alarak alışveriş merkezinin dışında yedikleri, bu sırada da maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Bayrampaşa ve Bakırköy'deki bazı alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşurken, polis ve zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların da hafta içi olmasına rağmen dolu olması dikkati çekti.