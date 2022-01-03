İstanbul’da zam şampiyonu salatalık

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre geçen ay 242 ürünün 139’unun perakende fiyatı artarken, 15’inin düştü, 88’inin ise değişmedi. Salatalık, yüzde 49.09’la fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 45.41’le yaş üzüm, yüzde 42.89’la elektrikli süpürge, yüzde 39.85’le çikolata, yüzde 38.30’la kahve, yüzde 35.94’le buğday unu ve yüzde 34.27’yle bulaşık makinesi olarak belirlendi. Aralık ayında maç giriş bileti ücreti, yüzde 41.83 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 25.57’yle karnabahar, yüzde 19.26’yla kıvırcık salata, yüzde 13.27’yle pırasa, yüzde 10.70’le ıspanak ve yüzde 9.42’yle portakal olarak kayıtlara geçti.