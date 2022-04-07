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Ekonomi İstanbul'da zam protestosu
Ekonomi

İstanbul'da zam protestosu

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zamların ardından Uzunçayır metrosunda protesto gösterisi düzenleyen bir grup, kart basmadan turnikelerden geçti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 12:20:00 -
İstanbul'da zam protestosu

Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Protestocu grup zamların geri alınmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022'de yapılan zammın ardından dün bir kez daha toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı.

Zamlı tarife

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu. Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi.

Kart basmadılar

Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

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