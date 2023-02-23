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Aktüel İstanbul'da yolda çökme! İki bina boşaltıldı
Aktüel

İstanbul'da yolda çökme! İki bina boşaltıldı

İstanbul-Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 22:46:00 -
İstanbul'da yolda çökme! İki bina boşaltıldı

İstanbul-Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta yaşandı. Yolda, henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir için boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekipleri tarafından otele yerleştirildi.

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor.

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