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İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:25
İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. 

İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Trafik kazalarına neden oldu

İstanbul'da geceni ilk saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyu sürdüren yoğun sis, kazalara neden oldu. Kazalarda yaralanan olmazken sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. İlerlemekte zorluk çeken sürücüler, zaman zaman 30 kilometre hızla gidebildi.

İHA'nın edindiği bilgiye göre, Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağı Edirne istikametinde, yoğun sis sebebiyle 2 trafik kazası meydana geldi. Kazaların yaşandığı olay yerlerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşen ve virajı alamayan Nihat Üstün yönetimindeki kamyonet, kaldırımı aşarak önce yol kenarındaki tabelayı devirdi, ardından ağaca çarptı. Ağacın bir kısmı kırılırken, diğer kısmı kamyonetin ön tarafından takılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesiyle kamyonet kurtarıldı.

Aynı kavşakta yine sis nedeniyle görüş mesafesi kısalan Salih Keskin idaresindeki ticari taksi ise yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Taksi olay yerine sevk edilen çekici ile yoldan kaldırıldı.

Her iki kazada ölen veya yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:25
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