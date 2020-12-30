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Aktüel İstanbul'da yılbaşı öncesi yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da yılbaşı öncesi yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

Operasyonlarda ikametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan 8 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:28:41 -
İstanbul'da yılbaşı öncesi yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un 39 ilçesinde yılbaşı öncesi son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi 39 ilçede son bir haftada merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde sahte içki üretimi yapan iş yeri ve depolara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarda, 788 iş yerini denetledi. Yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, dolu ve boş içki şişeleri, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Operasyonlarda, ikametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün Kumkapı'daki deposunda basına sergilendi.



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