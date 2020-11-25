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Aktüel İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
Aktüel

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama

Taksim istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle seferler, Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:33:51 -
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda, bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır." denildi.



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