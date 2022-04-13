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Aktüel İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması
Aktüel

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:45:00 -
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şehir genelinde birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, bazı araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaptı, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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