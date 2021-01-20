İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbul’un 39 ilçesinde “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
Dün Saat 11.00’de başlayan “Yeditepe Huzur 2021-2” uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.