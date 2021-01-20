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Yerel İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması
Yerel

İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:40:00 - 2021-01-20 14:41:03
İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması

Dün Saat 11.00’de başlayan “Yeditepe Huzur 2021-2” uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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